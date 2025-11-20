Кабмін виділив 240 млн грн на енергомодернізацію житла

Уряд виділив кошти для продовження програм утеплення багатоквартирних будинків та відновлення пошкодженого житла

Фото: Depositphonos

Кабінет міністрів збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності на 240 млн грн, що дасть змогу профінансувати 328 проєктів енергомодернізації житла у 2025 році. Про це повідомляє Мінрозвитку.

Фонд енергоефективності створили у 2018 році за європейськими стандартами. Основне завдання установи – зменшення енергоспоживання житлового сектору, скорочення викидів вуглекислого газу та виконання Україною зобов'язань перед ЄС у рамках Паризької угоди.

Кошти передбачені новою бюджетною програмою згідно зі змінами до державного бюджету на поточний рік. Фінансування спрямують на продовження державних програм енергомодернізації та відновлення житлових будинків.

Проєкти включатимуть утеплення будівель, встановлення приладів обліку, відновлення пошкоджених внаслідок війни будинків та впровадження сучасних енергетичних технологій.

"Підтримка Фонду енергоефективності – це підтримка українських громад і людей, які живуть у багатоквартирних будинках", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, держава інвестує у стійкість житлового сектору, енергетичну незалежність та зниження комунальних витрат для українських родин.

Фонд працює за принципом співфінансування 20/80, де 20% становлять кошти установи, а 80% – внески міжнародних донорів.

Виділення 240 млн грн дасть змогу залучити додатково 20 млн євро партнерських коштів.

У 2025 році заплановано реалізувати три напрями програм: 144 проєкти "Енергодім" на суму 124,8 млн грн, 112 проєктів "ВідновиДІМ" на 49,05 млн грн та 72 проєкти "ГрінДІМ" на 66,09 млн грн.