Кабмін вивів з-під антиофшорного контролю три десятки країн: новий перелік

Перелік держав і територій для цілей трансфертного ціноутворення скоротився з 78 до 46

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів скоротив з 78 до 46 кількість держав і територій, операції з якими підпадають під контроль для запобігання ухиленню від сплати податків через трансфертне ціноутворення. Зміни набирають чинності з 1 січня 2025 року, повідомило Міністерство фінансів.

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Зі старого списку виключили країни, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування (наприклад, Ірландія, Кіпр, Марокко, Молдова, ОАЕ), деякі європейські території (Гваделупа, Мартиніка, Канарські острови, Мадейра), деякі країни Африки, Америки та Азії (Бурунді, Гватемала, Киргизстан, Куба, Лаос, Ліван, Парагвай, Судан, Туркменістан, Узбекистан тощо), а також Косово та Боснію і Герцеговину.

У списку залишились "класичні" офшори й країни з чорного списку FATF – Іран, М'янма, КНДР.

Держава/територія 1. Американське Самоа 17. Джерсі 33. Ніуе 2. Ангілья 18. Домініка 34. Олдерні 3. Андорра 19. Іран 35. Палау 4. Антигуа і Барбуда 20. Кайманові острови 36. Панама 5. Аруба 21. КНДР 37. Пуерто-Рико 6. Багамські острови 22. Острови Кука 38. Самоа 7. Барбадос 23. Ліберія 39. Сейшельські острови 8. Беліз 24. Мальдівська Республіка 40. Сент-Вінсент і Гренадіни 9. Бермудські острови 25. Маршалові острови 41. Сент-Кітс і Невіс 10. Британські Віргінські острови 26. Острів Мен 42. Сент-Люсія 11. Вануату 27. Монако 43. Сінт-Мартен (нідерландська частина) 12. Віргінські острови США 28. Монтсеррат 44. Острови Теркс і Кайкос 13. Гернсі 29. М'янма 45. Тринідад і Тобаго 14. Гібралтар 30. Намібія 46. Фіджі 15. Гренада 31. Науру 16. Гуам 32. Нідерландські Антильські острови

Згідно з законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення", що набрав чинності з 1 вересня 2013 року, правила трансфертного ціноутворення застосовуються до контрольованих операцій із резидентами низькоподаткових юрисдикцій (ставка податку на прибуток у яких нижча за українську ставку на 5 в.п. і більше).

Список змінили на підставі закону, який Верховна Рада ухвалила в червні.