Кабмин вывел из-под антиофшорного контроля три десятка стран: новый перечень

Список государств и территорий для целей трансфертного ценообразования сократился с 78 до 46

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров сократил с 78 до 46 количество государств и территорий, операции с которыми подпадают под контроль для предотвращения уклонения от уплаты налогов через трансфертное ценообразование. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года, сообщило Министерство финансов.

Из старого списка исключили страны, с которыми у Украины есть соглашения об избежании двойного налогообложения (например, Ирландия, Кипр, Марокко, Молдова, ОАЭ), некоторые европейские территории (Гваделупа, Мартиника, Канарские острова, Мадейра), некоторые страны Африки, Америки и Азии (Бурунди, Гватемала, Кыргызстан, Куба, Лаос, Ливан, Парагвай, Судан, Туркменистан, Узбекистан и др.), а также Косово и Боснию и Герцеговину.

В списке остались "классические" офшоры и страны из черного списка FATF – Иран, Мьянма, КНДР.

Государство/территория 1. Американское Самоа 17. Джерси 33. Ниуэ 2. Ангилья 18. Доминика 34. Олдерни 3. Андорра 19. Иран 35. Палау 4. Антигуа и Барбуда 20. Каймановы острова 36. Панама 5. Аруба 21. КНДР 37. Пуэрто-Рико 6. Багамские острова 22. Острова Кука 38. Самоа 7. Барбадос 23. Либерия 39. Сейшельские острова 8. Белиз 24. Мальдивская Республика 40. Сент-Винсент и Гренадины 9. Бермудские острова 25. Маршалловы острова 41. Сент-Китс и Невис 10. Британские Виргинские острова 26. Остров Мэн 42. Сент-Люсия 11. Вануату 27. Монако 43. Синт-Мартен (нидерландская часть) 12. Виргинские острова США 28. Монтсеррат 44. Острова Теркс и Кайкос 13. Гернси 29. Мьянма 45. Тринидад и Тобаго 14. Гибралтар 30. Намибия 46. Фиджи 15. Гренада 31. Науру 16. Гуам 32. Нидерландские Антильские острова

Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, правила трансфертного ценообразования применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).

Список изменили на основании закона, принятого Верховной Радой в июне.