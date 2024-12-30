Кабмин вывел из-под антиофшорного контроля три десятка стран: новый перечень
Кабинет министров сократил с 78 до 46 количество государств и территорий, операции с которыми подпадают под контроль для предотвращения уклонения от уплаты налогов через трансфертное ценообразование. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года, сообщило Министерство финансов.
Из старого списка исключили страны, с которыми у Украины есть соглашения об избежании двойного налогообложения (например, Ирландия, Кипр, Марокко, Молдова, ОАЭ), некоторые европейские территории (Гваделупа, Мартиника, Канарские острова, Мадейра), некоторые страны Африки, Америки и Азии (Бурунди, Гватемала, Кыргызстан, Куба, Лаос, Ливан, Парагвай, Судан, Туркменистан, Узбекистан и др.), а также Косово и Боснию и Герцеговину.
В списке остались "классические" офшоры и страны из черного списка FATF – Иран, Мьянма, КНДР.
|Государство/территория
|1. Американское Самоа
|17. Джерси
|33. Ниуэ
|2. Ангилья
|18. Доминика
|34. Олдерни
|3. Андорра
|19. Иран
|35. Палау
|4. Антигуа и Барбуда
|20. Каймановы острова
|36. Панама
|5. Аруба
|21. КНДР
|37. Пуэрто-Рико
|6. Багамские острова
|22. Острова Кука
|38. Самоа
|7. Барбадос
|23. Либерия
|39. Сейшельские острова
|8. Белиз
|24. Мальдивская Республика
|40. Сент-Винсент и Гренадины
|9. Бермудские острова
|25. Маршалловы острова
|41. Сент-Китс и Невис
|10. Британские Виргинские острова
|26. Остров Мэн
|42. Сент-Люсия
|11. Вануату
|27. Монако
|43. Синт-Мартен (нидерландская часть)
|12. Виргинские острова США
|28. Монтсеррат
|44. Острова Теркс и Кайкос
|13. Гернси
|29. Мьянма
|45. Тринидад и Тобаго
|14. Гибралтар
|30. Намибия
|46. Фиджи
|15. Гренада
|31. Науру
|16. Гуам
|32. Нидерландские Антильские острова
Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, правила трансфертного ценообразования применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).
Список изменили на основании закона, принятого Верховной Радой в июне.
- В июне 2024 года стало известно, что суд в Панаме оправдал всех обвиняемых по делу о "панамском архиве".