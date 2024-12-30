Кабмин вывел из-под антиофшорного контроля три десятка стран: новый перечень
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров сократил с 78 до 46 количество государств и территорий, операции с которыми подпадают под контроль для предотвращения уклонения от уплаты налогов через трансфертное ценообразование. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года, сообщило Министерство финансов.

Из старого списка исключили страны, с которыми у Украины есть соглашения об избежании двойного налогообложения (например, Ирландия, Кипр, Марокко, Молдова, ОАЭ), некоторые европейские территории (Гваделупа, Мартиника, Канарские острова, Мадейра), некоторые страны Африки, Америки и Азии (Бурунди, Гватемала, Кыргызстан, Куба, Лаос, Ливан, Парагвай, Судан, Туркменистан, Узбекистан и др.), а также Косово и Боснию и Герцеговину.

В списке остались "классические" офшоры и страны из черного списка FATF – Иран, Мьянма, КНДР.

Государство/территория
1. Американское Самоа17. Джерси33. Ниуэ
2. Ангилья18. Доминика34. Олдерни
3. Андорра19. Иран35. Палау
4. Антигуа и Барбуда20. Каймановы острова36. Панама
5. Аруба21. КНДР37. Пуэрто-Рико
6. Багамские острова22. Острова Кука38. Самоа
7. Барбадос23. Либерия39. Сейшельские острова
8. Белиз24. Мальдивская Республика40. Сент-Винсент и Гренадины
9. Бермудские острова25. Маршалловы острова41. Сент-Китс и Невис
10. Британские Виргинские острова26. Остров Мэн42. Сент-Люсия
11. Вануату27. Монако43. Синт-Мартен (нидерландская часть)
12. Виргинские острова США28. Монтсеррат44. Острова Теркс и Кайкос
13. Гернси29. Мьянма45. Тринидад и Тобаго
14. Гибралтар30. Намибия46. Фиджи
15. Гренада31. Науру
16. Гуам32. Нидерландские Антильские острова

Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, правила трансфертного ценообразования применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).

Список изменили на основании закона, принятого Верховной Радой в июне.

кабминоффшорыуклонение от налогов