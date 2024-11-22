Харчування в ЗСУ: на одного військового виділили по 155 грн на наступний рік

В Україні збільшили добову вартість харчування військових на 2025 рік

Фото: Армія Інформ

Закупівельна агенція Міністерства оборони – Державний оператор тилу (ДОТ) – розпочала закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил України на перше півріччя 2025 року. Добова вартість харчування на одного військовослужбовця становитиме 154,98 грн, що на 11% більше, ніж у другому півріччі 2024 року (139,38 грн), інформує Укрінформ.

"Станом на сьогодні вже оголошені дві процедури на загальну суму понад 20 млрд грн. Очікувана вартість одного комплекту продуктів становить 154 грн 98 коп. Це на 11% вище, ніж заявлена очікувана вартість на друге півріччя 2024 року (вартість комплекту була визначена у 139 грн 38 коп.)", – зазначили в пресслужбі.

Як пояснили в ДОТ, забезпечення харчування відповідає калорійності, різноманітності та стандартам якості для потреб військовослужбовців.

У методології визначення вартості враховано поточну ринкову ситуацію та прогноз інфляції на 2025 рік відповідно до бюджетної декларації.

За словами директорки програми харчування ДОТ Галини Літош, коректне формування вартості комплекту харчування є важливою інвестицією для забезпечення безперебійного постачання продуктів у майбутньому.

Літош також наголосила, що система публічних закупівель тилових потреб орієнтована на сучасні виклики та прозорість, що відповідає запиту суспільства.