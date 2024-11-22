Питание в ВСУ: на одного военного выделили по 155 грн в следующем году

В Украине увеличили суточную стоимость питания военных на 2025 год

Фото: Армия Информ

Закупочное агентство Министерства обороны – Государственный оператор тыла (укр. – ДОТ) – приступило к закупкам продуктов питания для Вооруженных Сил Украины на первое полугодие 2025 года. Суточная стоимость питания на одного военнослужащего составит 154,98 грн, что на 11% больше, чем во втором полугодии 2024 года (139,38 грн), информирует Укринформ.

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"По состоянию на сегодняшний день уже объявлены две процедуры на общую сумму более 20 млрд грн. Ожидаемая стоимость одного комплекта продуктов составляет 154 грн 98 коп. Это на 11% выше, чем заявленная ожидаемая стоимость на второе полугодие 2024 года (стоимость комплекта была определена в 139 грн 38 коп.)", – отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ДОТ, обеспечение питания соответствует калорийности, разнообразию и стандартам качества для нужд военнослужащих.

В методологии определения стоимости учтены текущая рыночная ситуация и прогноз инфляции на 2025 год в соответствии с бюджетной декларацией.

По словам директора программы питания ДОТ Галины Литош, корректное формирование стоимости комплекта питания является важной инвестицией для обеспечения бесперебойных поставок продуктов в будущем.

Литош также отметила, что система публичных закупок тыловых потребностей ориентирована на современные вызовы и прозрачность, отвечающую запросу общества.