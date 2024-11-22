Питание в ВСУ: на одного военного выделили по 155 грн в следующем году
Закупочное агентство Министерства обороны – Государственный оператор тыла (укр. – ДОТ) – приступило к закупкам продуктов питания для Вооруженных Сил Украины на первое полугодие 2025 года. Суточная стоимость питания на одного военнослужащего составит 154,98 грн, что на 11% больше, чем во втором полугодии 2024 года (139,38 грн), информирует Укринформ.
"По состоянию на сегодняшний день уже объявлены две процедуры на общую сумму более 20 млрд грн. Ожидаемая стоимость одного комплекта продуктов составляет 154 грн 98 коп. Это на 11% выше, чем заявленная ожидаемая стоимость на второе полугодие 2024 года (стоимость комплекта была определена в 139 грн 38 коп.)", – отметили в пресс-службе.
Как пояснили в ДОТ, обеспечение питания соответствует калорийности, разнообразию и стандартам качества для нужд военнослужащих.
В методологии определения стоимости учтены текущая рыночная ситуация и прогноз инфляции на 2025 год в соответствии с бюджетной декларацией.
По словам директора программы питания ДОТ Галины Литош, корректное формирование стоимости комплекта питания является важной инвестицией для обеспечения бесперебойных поставок продуктов в будущем.
Литош также отметила, что система публичных закупок тыловых потребностей ориентирована на современные вызовы и прозрачность, отвечающую запросу общества.
- 15 ноября ДОТ объявил закупку продовольствия для армии на первое полугодие 2025 года. Ожидаемая стоимость – более 20 млрд грн.
- Первым этапом торги объявлены по текущей модели. Она предполагает, что поставщик самостоятельно определяет производителей для поставляемых армии товаров.
- Вторым этапом планируется объявление проведения закупок для новой пилотной модели, представленной в сентябре.
- 20 ноября ДОТ объявил первые закупки вещевого имущества для ВСУ на 2025 год более чем на 2,5 млрд грн.