Китай застеріг інші країни від антикитайських торгових угод зі США
Китай застеріг інші країни від укладання економічних угод зі США, які можуть зашкодити китайським інтересам, і погрожує "рішучими контрзаходами", пише Reuters.
Це реакція на новину Bloomberg про те, що адміністрація Трампа нібито планує тиснути на країни, які хочуть зниження американських мит, вимагаючи від них скоротити торгівлю з Китаєм.
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що "рішуче виступить проти будь-якої сторони, яка укладе угоду, використовуючи інтереси Китаю".
Якщо це станеться, Пекін "ніколи не змириться з цим і рішуче вживатиме відповідних контрзаходів", додали в міністерстві. "Китай готовий зміцнювати солідарність і координацію з усіма сторонами, спільно реагувати й протистояти одностороннім актам залякування", – заявили в Китаї.
Економічні радники Трампа обговорювали питання про те, щоб попросити представників інших країн запровадити так звані вторинні мита – по суті, грошові санкції – на імпорт з певних країн, які мають тісні зв'язки з Китаєм, повідомило раніше Bloomberg.
У США також хочуть, щоб торгові партнери утримувалися від придбання надлишкових товарів з Китаю, кажуть інші представники.
В'єтнам уже готується посилити контроль за китайськими товарами, які перетинають його кордони на шляху до США, повідомляло раніше агентство Reuters.
- У минулому Китай уже вводив контрзаходи проти країн, чия співпраця зі США, на його думку, завдавала йому шкоди. У 2016 році США і Південна Корея домовилися про розгортання системи протиракетної оборони, відомої як Thaad, яка, за словами Вашингтона, призначена для протидії загрозам з боку Північної Кореї.
- Китай скаржився, що система порушує стратегічний баланс у регіоні, а її потужний радар дозволяє шпигувати за його ракетними системами.
- Китай у відповідь призупинив продаж пакетних турів до Південної Кореї та перешкоджав діяльності корейських компаній. Пізніше Пекін і Сеул домовилися забути про цю сварку, хоча батареї Thaad залишилися в Південній Кореї.