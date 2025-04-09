Китайський юань обвалився до 17-річного мінімуму через ескалацію Трампом торгової війни

Юань впав до мінімуму з 2007 року через запроваджені Трампом тарифи проти Китаю

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Китайський юань у середу, 9 квітня, завершив торги на найнижчому рівні за останні 17 років через ескалацію китайсько-американської торговельної війни. Про це пише Reuters.

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На внутрішньому ринку юань завершив торги на рівні 7,3498 за долар, що стало найнижчим показником з грудня 2007 року. Напередодні вночі на зовнішньому (офшорному) ринку юань встановив історичний антирекорд – 7,4288 за долар.

Падіння юаня відбувається на тлі ескалації торговельної війни між двома найбільшими економіками світу через 104%-і тарифи президента США Дональда Трампа на китайські товари.

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Влада Китаю, за даними джерел, скликає термінову зустріч керівництва, щоб ухвалити заходи з підтримки економіки та стабілізації фінансових ринків.

Народний банк Китаю вже звернувся до великих державних банків із проханням стримати купівлю доларів, аби не допустити різкого падіння юаня.

Експерти британської консалтингової компанії Capital Economics прогнозують, що через нові тарифи експорт Китаю до США може скоротитися вдвічі, навіть якщо юань ослабне до 8 за долар.

Це може знизити ВВП Китаю на 1–1,5%, залежно від того, чи зможе країна переорієнтувати постачання на інші ринки.

Надмірне ослаблення юаня може й допомогти експорту, але водночас створює ризики втечі капіталу та фінансової нестабільності. Саме тому китайський Центробанк встановив офіційний середній курс (фіксинг) на рівні 7,2066 за долар, стримуючи падіння валюти в межах допустимого діапазону.