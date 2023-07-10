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Місцеві бюджети збільшуються попри війну. За пів року доходи зросли на 24%

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10.07.2023, 10:19
Місцеві бюджети збільшуються попри війну. За пів року доходи зросли на 24% - Фото
Ремонт дороги у Києві на вулиці Богдана Хмельницького (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Доходи загального фонду місцевих бюджетів за перше півріччя 2023 року збільшились на 24%. Якщо торік за перші шість місяців вони становили близько 175,8 млрд грн, то цього року – уже 218,3 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

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Рівно дві третини доходів місцевих бюджетів, або 145,4 млрд грн, припадає на податок на доходи фізичних осіб. Решта доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) – це єдиний податок (27,1 млрд грн), плата за землю (16,7 млрд грн), акцизний податок (10 млрд грн) та податок на прибуток підприємств (7 млрд грн).

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Найбільший приріст доходів зафіксували в областях, куди поїхали внутрішньо переміщені особи та бізнес з прифронтових чи окупованих територій. Це Чернігівська (+45,9%), Житомирська (+45,7%), Київська (+45,3%), Закарпатська (+39,2%), Чернівецька (+36,8%) області.

Найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів – на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Андрій Водяний
Мінфінмісцеві бюджетибюджет-2023
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