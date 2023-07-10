Місцеві бюджети збільшуються попри війну. За пів року доходи зросли на 24%
Доходи загального фонду місцевих бюджетів за перше півріччя 2023 року збільшились на 24%. Якщо торік за перші шість місяців вони становили близько 175,8 млрд грн, то цього року – уже 218,3 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.
Рівно дві третини доходів місцевих бюджетів, або 145,4 млрд грн, припадає на податок на доходи фізичних осіб. Решта доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) – це єдиний податок (27,1 млрд грн), плата за землю (16,7 млрд грн), акцизний податок (10 млрд грн) та податок на прибуток підприємств (7 млрд грн).
Найбільший приріст доходів зафіксували в областях, куди поїхали внутрішньо переміщені особи та бізнес з прифронтових чи окупованих територій. Це Чернігівська (+45,9%), Житомирська (+45,7%), Київська (+45,3%), Закарпатська (+39,2%), Чернівецька (+36,8%) області.
Найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів – на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.
- 6 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на холодну воду поки що можна не підвищувати, якщо збитки водоканалів покриють коштом профіциту місцевих бюджетів.
- За словами головного менеджера з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергія Колодія, у місцевих бюджетах зараз спостерігається історичний профіцит.
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