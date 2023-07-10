Местные бюджеты растут вопреки войне. За полгода доходы выросли на 24%

Доходы общего фонда местных бюджетов за первое полугодие 2023 года увеличились на 24%. Если в прошлом году за первые шесть месяцев они составили около 175,8 млрд грн, то в этом году – уже 218,3 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

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Ровно две трети доходов местных бюджетов, или 145,4 млрд грн, приходится на налог на доходы физических лиц. Остальные доходы (без учета межбюджетных трансфертов) – это единый налог (27,1 млрд грн), плата за землю (16,7 млрд грн), акцизный налог (10 млрд грн) и налог на прибыль предприятий (7 млрд грн).

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Самый большой прирост доходов был зафиксирован в областях, куда поехали внутренне перемещенные лица и бизнес из прифронтовых или оккупированных территорий. Это Черниговская (+45,9%), Житомирская (+45,7%), Киевская (+45,3%), Закарпатская (+39,2%), Черновицкая (+36,8%) области.

Самый низкий показатель доходов общего фонда местных бюджетов – на территории тех областей, где проходят активные боевые действия или которые были временно оккупированы вооруженными формированиями РФ, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.