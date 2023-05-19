RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мінфін розробив дашборд соцвиплат

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 11:26
Мінфін розробив дашборд соцвиплат - Фото
Фото: Depositphotos

Міністерство фінансів розробило дашборд виплат соціальних допомог українцям, повідомляє пресслужба відомства.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе


Інтерактивна аналітична панель дозволяє проаналізувати інформацію про видатки на окремі види допомог, а також чисельність їх отримувачів.

Міністерство пояснило, що оприлюднення цих даних – це прагнення відповідати європейським принципам державного управління щодо прозорості діяльності органів державної влади.

Виплата соціальних допомог є значною частиною бюджетних видатків. Для надання соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,10 млрд грн – на 12,40 млрд грн більше, ніж у 2022 році, та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021-му.

Детально з інформацією можна ознайомитись в інтерактивному дашборді за посиланням: https://bit.ly/45hix0s

Віра Касіян
Мінфінсоцвиплатисоціальна допомогадашборд
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 