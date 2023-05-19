Мінфін розробив дашборд соцвиплат
Міністерство фінансів розробило дашборд виплат соціальних допомог українцям, повідомляє пресслужба відомства.
Інтерактивна аналітична панель дозволяє проаналізувати інформацію про видатки на окремі види допомог, а також чисельність їх отримувачів.
Міністерство пояснило, що оприлюднення цих даних – це прагнення відповідати європейським принципам державного управління щодо прозорості діяльності органів державної влади.
Виплата соціальних допомог є значною частиною бюджетних видатків. Для надання соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,10 млрд грн – на 12,40 млрд грн більше, ніж у 2022 році, та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021-му.
Детально з інформацією можна ознайомитись в інтерактивному дашборді за посиланням: https://bit.ly/45hix0s
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