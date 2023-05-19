Минфин разработал дашборд соцвыплат

Министерство финансов разработало дашборд выплат социальных пособий украинцам, сообщает пресс-служба ведомства.

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Интерактивная аналитическая панель позволяет проанализировать информацию о расходах на отдельные виды пособий, а также о численности их получателей.

Министерство объяснило, что обнародование этих данных – это стремление соответствовать европейским принципам государственного управления относительно прозрачности деятельности органов государственной власти.

Выплата социальных пособий является значительной частью бюджетных расходов. Для предоставления социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,10 млрд грн – на 12,40 млрд грн больше, чем в 2022 году, и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021-м.

Подробно с информацией можно ознакомиться в интерактивном дашборде по ссылке: https://bit.ly/45hix0s