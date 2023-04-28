Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд на пенсии и зарплаты

Украина в пятницу, 28 апреля, получила от США новый грант в размере $1,25 млрд. Эти деньги пойдут на выплату пенсий, пособий переселенцам, зарплаты медикам и спасателям, сообщило Министерство финансов.

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Деньги поступили через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).



С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от США около $16,7 млрд в форме грантов, которые не нужно возвращать.

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы", – прокомментировал получение денег министр Сергей Марченко.

Это второй крупный транш, полученный Украиной на этой неделе от международных партнеров. 25 апреля Евросоюз перечислил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Андрій Водяний

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