Міноброни завершило реформу закупівель тилового майна: 100% закуповується через Prozorro

У 2023 році на тилове забезпечення ЗСУ Міноборони заклало 97 млрд грн. Контракти укладено на 100% бюджету

Фото: Міноборони/Facebook

Міністерство оборони завершило реформу закупівель тилового майна і тепер 100% тилових закупівель здійснюється через систему Prozorro. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Також тепер усі функції тилових закупівель перейшли до "Агентства закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу").

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Загалом за період з 6 вересня до 31 грудня укладено 186 договорів щодо тилових закупівель на понад 17 млрд грн.

Харчування. Загалом за вказаний період Міноборони провело 39 закупівель за спрощеною процедурою на понад 10 млрд грн. Потенційні постачальники подали 263 пропозиції. Міноборони відібрало 26 компаній (раніше було 10). В результаті на перший квартал 2024 року всі військові забезпечені харчуванням, водою та посудом.

Паливно-мастильні матеріали. За звітний період Міноборони уклало 51 договір на суму понад 5,5 млрд грн. Це 93 500 тонн паливно-мастильних матеріалів, зокрема 18 масел за стандартами НАТО. Все одержано у повному обсязі.

Речове забезпечення. З вересня Міноборони уклало 99 договорів на суму понад 3,2 млрд грн (зокрема, 14 договорів на засоби індивідуального захисту – бронежилети, шоломи, навушники на суму 1,7 млрд грн). Близько 91% майна вже закуплено.

Вперше Міноборони закупило 50 000 комплектів жіночої форми. У 2024 році її вже видаватимуть.

Також вперше міністерство закупило 100 000 електричних грілок (і 300 000 хімічних) та 15 000 активних навушників для захисту військовослужбовців під час потужних вибухів.

Загальна економія з усіх закупівель – понад 3,5 млрд грн.

У 2023 році на тилове забезпечення ЗСУ Міноборони заклало 97 млрд грн. Контракти укладено на 100% бюджету.

29 грудня 2023 року Міноборони виграло рекордний арбітраж із постачальником неякісних берців.

Харчування ЗСУ. Ексчиновника Міноборони судитимуть у справі про закупівлю для війська.

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