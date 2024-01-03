Миноброны завершило реформу закупок тылового имущества: 100% закупается через Prozorro

В 2023 году для тылового обеспечения ВСУ Минобороны заложило 97 млрд грн. Контракты заключены на 100% бюджета

Фото: Минобороны/Facebook

Министерство обороны завершило реформу закупок тылового имущества и теперь 100% тыловых закупок осуществляется через систему на Prozorro. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Также теперь все функции тыловых закупок перешли в "Агентство закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла").

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Всего за период с 6 сентября по 31 декабря заключено 186 договоров по тыловым закупкам на более 17 млрд грн.

Питание. Всего за указанный период Минобороны провело 39 закупок по упрощенной процедуре на более 10 млрд грн. Потенциальные поставщики подали 263 предложения. Минобороны отобрало 26 компаний (ранее было 10). В результате на первый квартал 2024 года все военные обеспечены питанием, водой и посудой.

Горюче-смазочные материалы. За отчетный период Минобороны заключило 51 договор на сумму более 5,5 млрд грн. Это 93 500 тонн горюче-смазочных материалов, в том числе 18 масел по стандартам НАТО. Все получено в полном объеме.

Вещественное обеспечение. С сентября Минобороны заключило 99 договоров на сумму более 3,2 млрд грн (в частности, 14 договоров на средства индивидуальной защиты – бронежилеты, шлемы, наушники на сумму 1,7 млрд грн). Около 91% имущества уже закуплены.

Впервые Минобороны приобрело 50 000 комплектов женской формы. В 2024 году ее уже будут выдавать.

Также впервые министерство закупило 100 000 электрических грелок (и 300 000 химических) и 15 000 активных наушников для защиты военнослужащих во время мощных взрывов.

Общая экономия по всем закупкам – более 3,5 млрд грн.

В 2023 году для тылового обеспечения ВСУ Минобороны заложило 97 млрд грн. Контракты заключены на 100% бюджета.

29 декабря 2023 года Минобороны выиграло рекордный арбитраж с поставщиком некачественных берцов.

Питание ВСУ. Экс-чиновника Минобороны будут судить по делу о закупках для армии.

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