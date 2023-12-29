Минобороны выиграло рекордный арбитраж с поставщиком некачественных берцов
Министерство обороны выиграло международный арбитраж с иностранным поставщиком на сумму более 1 млрд грн ($27 млн). Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Это самая большая сумма из всех арбитражей, которые сейчас ведутся Минобороны.
В начале полномасштабного вторжения России Минобороны оплатило иностранному поставщику заказы на бронежилеты и берцы для ВСУ.
Берцы поступили летом 2022 года с нарушением сроков поставок. Бронежилеты поступали в течение лета-зимы 2022 года также с нарушениями – они не проходили баллистические испытания. Поэтому Минобороны не приняло этот товар.
Министерство направило поставщику требование вернуть средства за некачественный товар и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не удовлетворил.
Юридической службой Минобороны был подан иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов, штрафных санкций и годовых процентов.
Арбитражный трибунал вынес решение – удовлетворить иск Министерства обороны.
Общая сумма удовлетворенных требований составляет $27 млн и предусматривает штрафные санкции, проценты годовых и арбитражный сбор. Проценты годовых продолжат начисляться на цену непоставленного товара до момента погашения задолженности.
Это уже шестой арбитраж, который выиграло Минобороны с начала сентября.
- 7 августа 2023 года Минобороны выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика на 2,2 млн евро.
- 21 сентября Минобороны отсудило 3 млн евро у иностранного поставщика некачественных бронежилетов.
- 10 ноября НАБУ открыло дело на польскую компанию, сорвавшую контракты Минобороны.