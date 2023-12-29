Минобороны выиграло рекордный арбитраж с поставщиком некачественных берцов

Это уже шестой арбитраж, который выиграло Минобороны с начала сентября

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Министерство обороны выиграло международный арбитраж с иностранным поставщиком на сумму более 1 млрд грн ($27 млн). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Это самая большая сумма из всех арбитражей, которые сейчас ведутся Минобороны.

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В начале полномасштабного вторжения России Минобороны оплатило иностранному поставщику заказы на бронежилеты и берцы для ВСУ.

Берцы поступили летом 2022 года с нарушением сроков поставок. Бронежилеты поступали в течение лета-зимы 2022 года также с нарушениями – они не проходили баллистические испытания. Поэтому Минобороны не приняло этот товар.

Министерство направило поставщику требование вернуть средства за некачественный товар и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не удовлетворил.

Юридической службой Минобороны был подан иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов, штрафных санкций и годовых процентов.

Арбитражный трибунал вынес решение – удовлетворить иск Министерства обороны.

Общая сумма удовлетворенных требований составляет $27 млн и предусматривает штрафные санкции, проценты годовых и арбитражный сбор. Проценты годовых продолжат начисляться на цену непоставленного товара до момента погашения задолженности.

Это уже шестой арбитраж, который выиграло Минобороны с начала сентября.

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