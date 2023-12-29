Міноборони виграло рекордний арбітраж з постачальником неякісних берців

Це вже шостий арбітраж, який виграло Міноборони з початку вересня

Фото: depositphotos.com

Міністерство оборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад 1 млрд грн ($27 млн). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Це найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз ведуться Міноборони.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії Міноборони сплатило іноземному постачальнику замовлення на бронежилети та берці для ЗСУ.

Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року також із порушеннями – вони не проходили балістичні випробування. Тому Міноборони не взяло цей товар.

Міністерство направило постачальнику вимогу повернути кошти за неякісний товар та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не задовольнив.

Юридичною службою Міноборони було подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та річних відсотків.

Арбітражний суд ухвалив рішення – задовольнити позов Міністерства оборони.

Загальна сума задоволених вимог становить $27 млн і містить штрафні санкції, відсотки річних та арбітражний збір. Відсотки річних продовжать нараховуватись на ціну непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.

Це вже шостий арбітраж, який виграло Міноборони з початку вересня.

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