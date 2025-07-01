МВФ: Україна після завершення війни представить дорожню карту підвищення тарифів

Тарифи на газ і електрику для населення нині покривають половину ринкової ціни

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Українська влада має намір ухвалити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану з обмеженим у часі планом впровадження на період після його скасування. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду.

Така дорожня карта також є частиною Плану ЄС – Україна (другий квартал 2026 року).

"Дорожня карта охоплюватиме реформи спецобов’язків (ПСО), плани поступового підвищення тарифів/методології тарифоутворення, механізми вирішення боргової проблеми, а також комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств", – зазначається у документі.

Хоча ціни на електроенергію для домогосподарств були підвищені у 2023 та 2024 роках, тарифи на тепло та воду перебувають під мораторієм, запровадженим із початком повномасштабної війни.

"Незважаючи на ці підвищення, ціни на електроенергію для населення, за оцінкою ОЕСР (2025), становлять близько половини рівня цін для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для населення покривають приблизно 50% витрат на основі ринкових цін на газ", – йдеться в меморандумі.

У МВФ наголошують, що Україні потрібен довгостроковий план для сталого функціонування комунального сектору. Тарифи мають відповідати рівню окупності витрат, а їх розрахунок – враховувати соціальні чинники.

Підвищення тарифів сприятиме відновленню прибутковості енергосектору, зменшенню боргового навантаження в окремих його частинах та конкуренції на гуртових та роздрібних ринках енергії, одночасно стимулюючи енергоефективність.

"Водночас найбільш вразливі домогосподарства потребують захисту від вищих тарифів, зокрема шляхом перегляду субсидії на житлово-комунальні послуги для підвищення її ефективності та адресності", – зазначають у МВФ.