МВФ: Украина представит дорожную карту повышения тарифов после окончания войны

Тарифы на газ и электричество для населения в настоящее время покрывают половину рыночной цены

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Украинские власти намерены принять дорожную карту поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после окончания военного положения с ограниченным во времени планом внедрения на период после его отмены. Об этом говорится в обновленном меморандуме Международного валютного фонда.

Такая дорожная карта также является частью Плана ЕС – Украина (второй квартал 2026 года).

"Дорожная карта будет охватывать реформу специальных обязательств (ПСО), планы поэтапного повышения тарифов/методологию тарифообразования, механизмы решения проблемы задолженности, а также комплексную схему защиты наиболее уязвимых домохозяйств", – говорится в документе.

Хотя цены на электроэнергию для домохозяйств были повышены в 2023 и 2024 годах, тарифы на тепло и воду находятся под мораторием, введенным с началом полномасштабной войны.

"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценкам ОЭСР (2025), составляют около половины от уровня цен для малого бизнеса в Киеве, в то время как цены на газ для населения покрывают примерно 50% затрат на основе рыночных цен на газ", – говорится в меморандуме.

В МВФ подчеркивают, что Украине необходим долгосрочный план устойчивого функционирования коммунального сектора. Тарифы должны соответствовать уровню покрытия затрат, а их расчет должен учитывать социальные факторы.

Повышение тарифов будет способствовать восстановлению прибыльности энергетического сектора, уменьшению долговой нагрузки в отдельных его частях и конкуренции на оптовых и розничных рынках энергии, одновременно стимулируя энергоэффективность.

"В то же время, наиболее уязвимые домохозяйства нуждаются в защите от повышения тарифов, в частности, путем пересмотра субсидий на жилищно-коммунальные услуги для повышения их эффективности и адресности", – отмечают в МВФ.