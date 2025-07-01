МВФ: Украина представит дорожную карту повышения тарифов после окончания войны
Украинские власти намерены принять дорожную карту поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после окончания военного положения с ограниченным во времени планом внедрения на период после его отмены. Об этом говорится в обновленном меморандуме Международного валютного фонда.
Такая дорожная карта также является частью Плана ЕС – Украина (второй квартал 2026 года).
"Дорожная карта будет охватывать реформу специальных обязательств (ПСО), планы поэтапного повышения тарифов/методологию тарифообразования, механизмы решения проблемы задолженности, а также комплексную схему защиты наиболее уязвимых домохозяйств", – говорится в документе.
Хотя цены на электроэнергию для домохозяйств были повышены в 2023 и 2024 годах, тарифы на тепло и воду находятся под мораторием, введенным с началом полномасштабной войны.
"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценкам ОЭСР (2025), составляют около половины от уровня цен для малого бизнеса в Киеве, в то время как цены на газ для населения покрывают примерно 50% затрат на основе рыночных цен на газ", – говорится в меморандуме.
В МВФ подчеркивают, что Украине необходим долгосрочный план устойчивого функционирования коммунального сектора. Тарифы должны соответствовать уровню покрытия затрат, а их расчет должен учитывать социальные факторы.
Повышение тарифов будет способствовать восстановлению прибыльности энергетического сектора, уменьшению долговой нагрузки в отдельных его частях и конкуренции на оптовых и розничных рынках энергии, одновременно стимулируя энергоэффективность.
"В то же время, наиболее уязвимые домохозяйства нуждаются в защите от повышения тарифов, в частности, путем пересмотра субсидий на жилищно-коммунальные услуги для повышения их эффективности и адресности", – отмечают в МВФ.
- Сегодня тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 4,32 грн/кВт·ч и будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года. В последний раз тариф на электроэнергию для населения пересматривался 1 июня 2024 года, когда он вырос на 60%.
- Годовой тариф на газ для бытовых потребителей по фиксированному плану в период с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года останется неизменным – 7,96 грн за куб. м (с НДС).