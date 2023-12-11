На місцях не використали 3,2 млрд грн освітньої субвенції. Мінфін: Це неприпустимо

Міністерство фінансів вважає, що накопичені кошти потрібно спрямувати "для належної оплати праці вчителів та підвищення їх мотивації"

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На рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ накопичилося невикористаних 3,2 млрд грн освітніх субвенцій, свідчить інформація Державної казначейської служби станом на 1 листопада. Міністерство фінансів вважає таку ситуацію неприпустимою, повідомила пресслужба відомства.

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Освітня субвенція – це трансферт з державного бюджету до місцевого бюджету для фінансування поточних витрат на забезпечення середньої освіти.

"Мінфін укотре наголошує на тому, що в умовах обмеженості ресурсів, коли кошти державного бюджету насамперед спрямовуються на захист нашої країни, а всі інші соціальні видатки забезпечуються за рахунок міжнародної допомоги, накопичення та невикористання залишків освітньої субвенції є неприпустимим", – сказано в повідомленні.

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Залишків освітньої субвенції накопичено у 1 360 місцевих бюджетах, із них:

→ 883,3 млн грн – у 24 обласних бюджетах;

→ 59,7 млн грн – у зведеному бюджеті м. Києва;

→ 1,2 млрд грн – у 369 бюджетах міських територіальних громад;

→ 492,3 млн грн – у 398 бюджетах селищних територіальних громад;

→ 615,3 млн грн – у 568 бюджетах сільських територіальних громад.

Найбільше коштів, виділених із держбюджету на освіту, залишилося у місцевих бюджетах:

→ Дніпропетровської області – 333 млн грн,

→ Одеської області – 258,8 млн грн,

→ Донецькій області – 224,9 млн грн,

→ Запорізької області – 217,5 млн грн,

→ Харківської області – 214 млн грн,

→ Київської області – 198,1 млн грн.

Найменші залишки у місцевих бюджетах:

→ Чернігівської області – 53,7 млн грн,

→ Кіровоградської області – 55,6 млн грн,

→ Хмельницької області – 59,2 млн грн.

Відсутні залишки у 103 місцевих бюджетах (11 міських, 36 селищних та 56 сільських територіальних громадах).

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Мінфін нагадує, що основна мета запровадження формульного розрахунку освітньої субвенції ‒ "надання якісної освіти за умов оптимальної мережі закладів, що є правильним та ефективним рішенням засновників шкіл".

"З огляду на це, Міністерство освіти і науки має проводити постійну роботу з органами управління освіти щодо посилення відповідальності в частині використання освітньої субвенції у повному обсязі для належної оплати праці вчителів та підвищення їх мотивації", – наголосив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон №7325, який скасовує обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року на період воєнного стану.

На думку міністерки освіти і науки 2016-2019 років Лілії Гриневич, законодавча норма про зняття обмежень щодо кількості учнів у класі, була запропонована насамперед заради економії бюджетних коштів. Бо дозволяє зекономити освітню субвенцію в регіонах, куди прибули діти-переселенці.