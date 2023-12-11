На местах не использовали 3,2 млрд грн образовательной субвенции. Минфин: Это недопустимо

Министерство финансов считает, что накопленные средства нужно направить "для должной оплаты труда учителей и повышения их мотивации"

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На счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений накопилось неиспользованных 3,2 млрд грн образовательных субвенций, свидетельствует информация Государственной казначейской службы по состоянию на 1 ноября. Министерство финансов считает такую ситуацию недопустимой, сообщила пресс-служба ведомства.

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Образовательная субвенция – это трансферт из государственного бюджета в местный бюджет для финансирования текущих расходов на обеспечение среднего образования.

"Минфин в очередной раз отмечает то, что в условиях ограниченности ресурсов, когда средства государственного бюджета прежде всего направляются на защиту нашей страны, а все другие социальные расходы обеспечиваются за счет международной помощи, накопления и неиспользования остатков образовательной субвенции недопустимы", – сказано в сообщении.

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Остатки образовательной субвенции накоплены в 1360 местных бюджетах, из них:

→ 883,3 млн грн – в 24 областных бюджетах;

→ 59,7 млн грн – в сводном бюджете г. Киева;

→ 1,2 млрд грн – в 369 бюджетах городских территориальных общин;

→ 492,3 млн грн – в 398 бюджетах поселковых территориальных общин;

→ 615,3 млн грн – в 568 бюджетах сельских территориальных общин.

Больше всего средств, выделенных из госбюджета на образование, осталось в местных бюджетах:

→ Днепропетровской области – 333 млн грн,

→ Одесской области – 258,8 млн грн,

→ Донецкой области – 224,9 млн грн,

→ Запорожской области – 217,5 млн грн,

→ Харьковской области – 214 млн грн,

→ Киевской области – 198,1 млн грн.

Наименьшие остатки в местных бюджетах:

→ Черниговской области – 53,7 млн грн,

→ Кировоградской области – 55,6 млн грн,

→ Хмельницкой области – 59,2 млн грн.

Отсутствуют остатки в 103 местных бюджетах (11 городских, 36 поселковых и 56 сельских территориальных общин).

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Минфин напоминает, что основная цель введения формульного расчета образовательной субвенции – "предоставление качественного образования в условиях оптимальной сети учреждений, что является правильным и эффективным решением учредителей школ".

"Учитывая это, Министерство образования и науки должно проводить постоянную работу с органами управления образования по усилению ответственности в части использования образовательной субвенции в полном объеме для надлежащей оплаты труда учителей и повышения их мотивации", – подчеркнул заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон №7325, отменяющий ограничения на количество учащихся в классах и продолжительность учебного года на период военного положения.

По мнению министра образования и науки 2016-2019 годов Лилии Гриневич, законодательная норма о снятии ограничений по количеству учащихся в классе была предложена в первую очередь ради экономии бюджетных средств. Потому что позволяет сэкономить образовательную субвенцию в регионах, куда прибыли дети-переселенцы.