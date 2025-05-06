Найбільший в історії Іспанії блекаут завдав економіці країни збитків на 400 млн євро

Через найбільше в історії Іспанії відключення електроенергії країна втратила 400 млн євро

Фото: ЕРА / Borja Sanchez-Trillo

Наймасштабніше відключення електроенергії в історії Іспанії, що сталося 28 квітня, завдало економіці країни збитків орієнтовно на 400 млн євро ($454 млн). Про це пише Bloomberg.

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За підрахунками найбільшого банку Іспанії CaixaBank, у день аварії споживчі витрати іспанських домогосподарств скоротилися на 34%. Аналіз базується на даних про використання банківських карт, онлайн-купівлі та зняття готівки в банкоматах.

Частину втрат було компенсовано в наступні дні, тож загальне падіння витрат становило близько 15% від звичного рівня.

"За нашими оцінками, одноразовий вплив відключення електроенергії на квартальний ВВП становитиме менше ніж одна десята відсоткового пункту, тобто менше ніж 400 млн євро", – зазначили у банку.

Аварія сталася близько 12:30 за місцевим часом і залишила близько 50 мільйонів людей в Іспанії та Португалії без світла на кілька годин.

Уряди обох країн розслідують причини інциденту. Через відключення були паралізовані громадський транспорт, зв’язок і робота магазинів.

Попри інцидент, іспанська економіка залишається однією з найстійкіших у єврозоні. Очікується, що цього року ВВП країни зросте на 2,6%, а у 2026 році – на 2,2%.

За оцінкою Bloomberg Economics, негайний удар по економіці становить близько 0,5% квартального ВВП, утім частину втрат, ймовірно, буде відновлено найближчими тижнями.