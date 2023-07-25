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НБУ готує план скасування пруденційних послаблень через стабільність банківської системи

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 15:14
НБУ готує план скасування пруденційних послаблень через стабільність банківської системи - Фото
Нацбанк. Фото: пресслужба НБУ

Банківська система в Україні залишається стабільною, у зв'язку з чим в Національному банку готуються до скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності.

На засіданні Рада схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України, розроблення якої передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом. 

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"Банківська система зберігає високу ліквідність та прибутковість. За результатами оцінки стійкості, що наразі триває, буде розроблено план скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог", – повідомляють в НБУ.

Оприлюднення оновленої стратегії та її публічна презентація відбудуться наприкінці серпня.

Стратегічними цілями визначено: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, орієнтацію фінансової системи на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційну спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також під час засідання члени РФС розглянули системні ризики фінансового сектору. На їхню думку, загалом ризики перебувають на помірному та контрольованому рівні, крім геополітичного.

"Війна затягується, водночас допомога Україні стає системнішою", – йдеться в повідомленні НБУ.

Державні фінанси в хорошому стані передусім завдяки міжнародній підтримці, додали у Нацбанку. Валютний ринок перебуває в досить стійкому та рівноважному стані, комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень,

Пруденційний нагляд – система банківського нагляду, за якої головна увага органів нагляду зосереджується на регулярному проведенні оцінювання загального фінансового стану.
Наталія Софієнко
Нацбанкбанківська система України
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