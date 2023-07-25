НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений из-за стабильности банковской системы
Банковская система в Украине остается стабильной, в связи с чем в Национальном банке готовятся к отмене пруденциальных послаблений и дальнейшему внедрению регуляторных требований. Об этом говорится в сообщении Нацбанка по итогам заседания Совета по финансовой устойчивости.
На заседании Совет одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины, разработка которой предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.
"Банковская система сохраняет высокую ликвидность и прибыльность. По результатам оценки продолжающейся устойчивости будет разработан план отмены пруденциальных послаблений и дальнейшего внедрения регуляторных требований", – сообщают в НБУ.
Обнародование обновленной стратегии и ее публичная презентация пройдут в конце августа.
Стратегическими целями определены: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Также на заседании члены СФУ рассмотрели системные риски финансового сектора. По их мнению, в целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического.
"Война затягивается, в то же время помощь Украине становится более системной", – говорится в сообщении НБУ.
Государственные финансы в хорошем состоянии, прежде всего благодаря международной поддержке, добавили в Нацбанке. Валютный рынок находится в достаточно устойчивом и равновесном состоянии, комфортный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.
- 29 июня 2023 года правление НБУ утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, выполнив структурный маяк по программе расширенного финансирования с МВФ. Сроки реализации стратегии в меморандуме не предусмотрены, они будут зависеть от формирования положенных предпосылок.
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