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НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений из-за стабильности банковской системы

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 15:14
НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений из-за стабильности банковской системы - Фото
Нацбанк. Фото: пресс-служба НБУ

Банковская система в Украине остается стабильной, в связи с чем в Национальном банке готовятся к отмене пруденциальных послаблений и дальнейшему внедрению регуляторных требований. Об этом говорится в сообщении Нацбанка по итогам заседания Совета по финансовой устойчивости.

На заседании Совет одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины, разработка которой предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

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"Банковская система сохраняет высокую ликвидность и прибыльность. По результатам оценки продолжающейся устойчивости будет разработан план отмены пруденциальных послаблений и дальнейшего внедрения регуляторных требований", – сообщают в НБУ.

Обнародование обновленной стратегии и ее публичная презентация пройдут в конце августа.

Стратегическими целями определены: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также на заседании члены СФУ рассмотрели системные риски финансового сектора. По их мнению, в целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического.

"Война затягивается, в то же время помощь Украине становится более системной", – говорится в сообщении НБУ.

Государственные финансы в хорошем состоянии, прежде всего благодаря международной поддержке, добавили в Нацбанке. Валютный рынок находится в достаточно устойчивом и равновесном состоянии, комфортный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.

Пруденциальный надзор – система банковского надзора, при которой главное внимание органов надзора сосредотачивается на регулярном проведении оценки общего финансового положения.
Наталия Софиенко
нацбанкбанковская система Украины
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