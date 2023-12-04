Німеччина майже припинила купувати товари з Росії: падіння імпорту на 90%

Обсяг німецького експорту до Росії скоротився до 600 млн євро

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Обсяг російського імпорту до Німеччини впав на 88,5% у жовтні, порівняно з жовтнем минулого року до 200 млн євро. Про це пише DW із посиланням на дані Федерального статистичного відомства.

Обсяг німецького експорту до Росії скоротився на 40,5% у річному вираженні до 600 млн євро.

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Порівняно з вереснем 2023 року показник німецького імпорту з РФ зріс на 6,6%, показник експорту до Росії скоротився на 5%.

Загальний показник німецького експорту скоротився в річному вираженні на 8,1% до 126,4 млрд євро. Показник імпорту впав на 16,3% – до 108,6 млрд євро.

Більш ніж половина обсягів німецької зовнішньої торгівлі припадає на країни Євросоюзу. У жовтні Німеччина експортувала 26 партнерам по ЄС товари на 67,9 млрд євро та імпортувала з цих країн на 56,9 млрд євро.

Щодо експорту до третіх країн, то найбільшим імпортером німецької продукції є США, які купили німецькі товари на 13,5 млрд євро. Експорт до Китаю становив 7,9 млрд євро, до Великої Британії – 6,6 млрд євро.

Ключовою країною для німецького імпорту був Китай, звідки надійшли товари на 12,7 млрд євро. Обсяги імпорту зі США становили 7,9 млрд євро, з Британії – 2,7 млрд євро.

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