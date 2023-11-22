Новий президент Аргентини попередив про ризик гіперінфляції, звинуватив попередників

Обраний президент Аргентини Хав'єр Мілей попередив, що країні загрожує гіперінфляція, і звинуватив у цьому попередників. За його словами, монетарні, фіскальні та економічні рішення нинішнього уряду "сіятимуть хаос" протягом перших місяців роботи нової влади, пише La Nacion.

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"Аргентина має явний ризик гіперінфляції. Її можна уникнути, але це як годинниковий механізм – треба діяти дуже обережно".

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Мілей сказав, що країні знадобиться бюджетне корегування, бо інакше збідніють 95% громадян, а країні загрожуватиме найгірша криза в її історії.

Інфляція в Аргентині зараз перебуває на найвищому рівні з початку 90-х років, але може бути ще вищою, вважає новий аргентинський президент.

"Є проблема придушеної інфляції. Уряд заморозив усе перед виборами, щоб спробувати набрати якнайбільше голосів. Логічно, що там є й велика інфляція. Ми будемо жити з нею кілька місяців", – сказав він.

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