Новий президент Аргентини попередив про ризик гіперінфляції, звинуватив попередників
Обраний президент Аргентини Хав'єр Мілей попередив, що країні загрожує гіперінфляція, і звинуватив у цьому попередників. За його словами, монетарні, фіскальні та економічні рішення нинішнього уряду "сіятимуть хаос" протягом перших місяців роботи нової влади, пише La Nacion.
"Аргентина має явний ризик гіперінфляції. Її можна уникнути, але це як годинниковий механізм – треба діяти дуже обережно".
Мілей сказав, що країні знадобиться бюджетне корегування, бо інакше збідніють 95% громадян, а країні загрожуватиме найгірша криза в її історії.
Інфляція в Аргентині зараз перебуває на найвищому рівні з початку 90-х років, але може бути ще вищою, вважає новий аргентинський президент.
"Є проблема придушеної інфляції. Уряд заморозив усе перед виборами, щоб спробувати набрати якнайбільше голосів. Логічно, що там є й велика інфляція. Ми будемо жити з нею кілька місяців", – сказав він.
Читайте також: Вагітні росіянки їдуть народжувати до Аргентини заради паспорта. Нібито "рятуються від війни"
Коментарі