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Новый президент Аргентины предупредил о риске гиперинфляции, обвинил предшественников

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 10:55
Новый президент Аргентины предупредил о риске гиперинфляции, обвинил предшественников - Фото
Фото: Ariel Alejandro Carreras / EPA

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предупредил, что стране грозит гиперинфляция и обвинил в этом предшественников. По его словам, монетарные, фискальные и экономические решения нынешнего правительства будут "сеять хаос" в течение первых месяцев работы новой власти, пишет La Nacion.

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"Аргентина имеет явный риск гиперинфляции. Ее можно избежать, но это как часовой механизм – нужно действовать очень осторожно".

Милей сказал, что стране понадобится бюджетная корректировка, иначе обеднеют 95% граждан, а стране будет грозить худший кризис в ее истории.

Инфляция в Аргентине сейчас находится на самом высоком уровне с начала 90-х годов, но может быть еще выше, считает новый аргентинский президент.

"Есть проблема подавленной инфляции. Правительство заморозило все перед выборами, чтобы попытаться набрать больше голосов. Логично, что там есть и большая инфляция. Мы будем жить с ней несколько месяцев", — сказал он.

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Андрей Водяный
инфляцияАргентинаХавьер Милей
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