ОАЕ пообіцяли інвестувати в Італію $40 млрд

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президента ОАЕ шейх Мухаммед бен Заїда Аль Нахайян (фото - EPA)

Об'єднані Арабські Емірати інвестують в Італію $40 млрд. Про це після першого в історії візиту до Риму президента ОАЕ повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

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"Сьогодні дуже важливий день, ще одна відправна точка в наших двосторонніх відносинах. Це перетворить, здавалося б, далеких партнерів з потенційно розбіжними інтересами на партнерів, які вирішать розділити дуже важливу частину свого шляху разом", – цитує Мелоні агентство Bloomberg.

Заплановані інвестиції будуть зосереджені, зокрема, на штучному інтелекті, центрах обробки даних, відновлюваних джерелах енергії та рідкісноземельних елементах.

Мелоні також згадала про оголошену в січні спільну ініціативу Італії, Албанії та ОАЕ з транспортування електроенергії підводним кабелем в Адріатиці. Вартість угоди оцінюють у 1 млрд євро.

Окрім того, згідно зі спільною заявою, Італія та ОАЕ співпрацюватимуть у галузі оборони й безпеки.

Як уточнило Reuters, після зустрічі Мелоні та Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна було оголошено про підписання понад 40 нових угод. До них залучені великі італійські компанії, такі як енергетична група Eni, найбільший італійський банк Intesa SanPaolo, оператор зв'язку Telecom Italia, виробник зброї Leonardo.

Як зазначає агентство, з моменту вступу на посаду прем'єра у 2022 році Мелоні прагне зміцнити зв'язки Італії з країнами Перської затоки, ігноруючи стурбованість з приводу проблем із правами людини, яку висловлюють політичні опоненти. Під її керівництвом Італія зняла ембарго на продаж зброї ОАЕ та Саудівській Аравії, запроваджене попередніми урядами через війну в Ємені.

У січні Мелоні підписала угоду про зміцнення стратегічного партнерства із Саудівською Аравією, що супроводжувалася діловими угодами на суму близько $10 млрд.