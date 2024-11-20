ООН затвердила план допомоги Україні до 2027 року на $2 млрд
Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом $2,1 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України у постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.
ВПП працює в Україні на запрошення уряду. У 2022-2024 роках реалізувала кілька програм прямої грошової підтримки українців, які постраждали від воєнної агресії Росії.
Також ВПП спільно з Україною реалізує програму Grain from Ukraine із закупівлі української агропродукції для країн, де є нестача продовольства. Загалом у межах ініціативи Grain from Ukraine було відправлено 11 суден із понад 200 000 тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини, Малаві, Мозамбіку та інших країн.
- 16 листопада 2022 року Україна запустила програму закупівлі зерна для країн Африки та Азії.
- 27 серпня 2024 року Україна відправила до Африки 23 000 тонн гуманітарної кукурудзи.