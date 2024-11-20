ООН затвердила план допомоги Україні до 2027 року на $2 млрд
Фото: пресслужба Мінагрополітики

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом $2,1 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України у постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

ВПП працює в Україні на запрошення уряду. У 2022-2024 роках реалізувала кілька програм прямої грошової підтримки українців, які постраждали від воєнної агресії Росії. 

Також ВПП спільно з Україною реалізує програму Grain from Ukraine із закупівлі української агропродукції для країн, де є нестача продовольства. Загалом у межах ініціативи Grain from Ukraine було відправлено 11 суден із понад 200 000 тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини, Малаві, Мозамбіку та інших країн. 

Всесвітня продовольча програма ООНGrain from Ukraineдопомога українцям