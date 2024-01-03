Партія Слуга народу повернула до бюджету 49 млн грн невикористаних державних грошей

Фото: Слуга народу/Facebook

Політична партія Слуга народу повернула 48,9 млн грн невикористаних коштів державного фінансування статутної діяльності за 2022 рік до державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба Нацагентства із питань запобігання корупції (НАЗК) з посиланням на перші результати поданих звітів політичних партій.

Наприкінці грудня 2023 року було відновлено обов'язок для політичних партій подавати звіти, а також обов'язок НАЗК перевіряти ці звіти.

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Наразі чотири парламентські партії отримують кошти державного фінансування й у разі невикористання коштів за попередній рік вони зобов'язані переказати залишки до державного бюджету.

У НАЗК додають, що відновлено державне фінансування статутної діяльності політичної партії Голос. Партія усунула причини, які зупинили фінансування. У грудні 2020 року у звіті Голосу було виявлено відображення недостовірних відомостей щодо витрат на 1,3 млн грн.

Також НАЗК виявило порушення у звітності двох непарламентських політичних партій.

У звіті партії Народ за четвертий квартал 2020 року не відображено відомостей про фінансові зобов'язання на майже 30 000 грн, що є адміністративним правопорушенням.

У звіті Патріотичної партії України за четвертий квартал 2021 року відсутня інформація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру від 14 місцевих партійних організацій, що також є адміністративним правопорушенням.

10 жовтня 2023 року НАЗК відкрило доступ до звітності політичних партій. Вони отримали 3 млрд грн із бюджету.

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