Партия Слуга народа вернула в бюджет 49 млн грн неиспользованных государственных денег

Фото: Слуга народа/Facebook

Политическая партия Слуга народа вернула 48,9 млн грн неиспользованных средств государственного финансирования уставной деятельности за 2022 год в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) со ссылкой на первые результаты поданных отчетов политических партий.

В конце декабря 2023 года была восстановлена ​​обязанность для политических партий подавать отчеты, а также обязанность НАПК проверять эти отчеты.

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Сейчас четыре парламентские партии получают средства государственного финансирования и в случае неиспользования средств за предыдущий год они обязаны перечислить остатки в государственный бюджет.

В НАПК добавляют, что возобновлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии Голос. Партия устранила причины, которые остановили финансирование. В декабре 2020 года в отчете Голоса было выявлено отражение недостоверных сведений в части расходов на 1,3 млн грн.

Также НАПК выявило нарушения в отчетности двух непарламентских политических партий.

В отчете партии Народ за четвертый квартал 2020 года не отражены сведения о финансовых обязательствах на почти 30 000 грн, что является административным правонарушением.

В отчете Патриотической партии Украины за четвертый квартал 2021 года отсутствует информация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от 14 местных партийных организаций, что также является административным правонарушением.

10 октября 2023 года НАПК открыло доступ к отчетности политических партий. Они получили 3 млрд грн из бюджета.

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