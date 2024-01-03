Партия Слуга народа вернула в бюджет 49 млн грн неиспользованных государственных денег
Политическая партия Слуга народа вернула 48,9 млн грн неиспользованных средств государственного финансирования уставной деятельности за 2022 год в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) со ссылкой на первые результаты поданных отчетов политических партий.
В конце декабря 2023 года была восстановлена обязанность для политических партий подавать отчеты, а также обязанность НАПК проверять эти отчеты.
Сейчас четыре парламентские партии получают средства государственного финансирования и в случае неиспользования средств за предыдущий год они обязаны перечислить остатки в государственный бюджет.
В НАПК добавляют, что возобновлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии Голос. Партия устранила причины, которые остановили финансирование. В декабре 2020 года в отчете Голоса было выявлено отражение недостоверных сведений в части расходов на 1,3 млн грн.
Также НАПК выявило нарушения в отчетности двух непарламентских политических партий.
В отчете партии Народ за четвертый квартал 2020 года не отражены сведения о финансовых обязательствах на почти 30 000 грн, что является административным правонарушением.
В отчете Патриотической партии Украины за четвертый квартал 2021 года отсутствует информация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от 14 местных партийных организаций, что также является административным правонарушением.
- 10 октября 2023 года НАПК открыло доступ к отчетности политических партий. Они получили 3 млрд грн из бюджета.