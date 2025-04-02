Податкова почала отримувати дані про людей, які систематично продають товари через інтернет
Державна податкова служба запровадила новий інструмент контролю – відстеження громадян та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за це грошові перекази, йдеться на сайті ДПС.
З 1 березня ДПС отримує з системи обліку даних розрахункових операцій дані про громадян, які систематично отримують кошти за продаж товарів без реєстрації підприємницької діяльності, і фізичних осіб-підприємців, які отримують кошти, але не використовують зареєстровані реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО).
"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій", – повідомила Податкова.
Метою цих заходів ДПС називає не так покарання порушників, як профілактику та попередження порушень у сфері онлайн-торгівлі.
Вона закликала офіційно реєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності, використовувати зареєстровані касові апарати для розрахунків і дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути штрафів та інших санкцій.
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