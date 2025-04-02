Налоговая начала получать данные о людях, систематически продающих товары через интернет

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Государственная налоговая служба ввела новый инструмент контроля – отслеживание граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через интернет и получают за это денежные переводы, говорится на сайте ГНС.

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С 1 марта ГНС получает из системы учета данных расчетных операций данные о гражданах, систематически получающих средства за продажу товаров без регистрации предпринимательской деятельности, и физических лиц-предпринимателей, получающих средства, но не использующих зарегистрированные регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО).

"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций", — сообщила Налоговая.

Целью этих мер ГНС называет не столько наказание нарушителей, сколько профилактику и предупреждение нарушений в сфере онлайн-торговли.

Она призвала официально регистрироваться как субъект предпринимательской деятельности, использовать зарегистрированные кассовые аппараты для расчетов и соблюдать налоговое законодательство во избежание штрафов и других санкций.