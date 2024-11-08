Податкова зменшила кількість перевірок ФОПів, але штрафи досягли рекордних сум

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За дев'ять місяців 2024 року Державна податкова служба України провела 5483 документальні перевірки фізичних осіб-підприємців (ФОПів), що на 26% менше, ніж за аналогічний період торік, пише Опендатабот.

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Така тенденція відображає загальне скорочення перевірок, порівнюючи з піковим 2021 роком, коли щомісяця перевірялося в середньому 2600 підприємців. У 2024 році цей показник скоротився до 600 перевірок на місяць.

Попри зменшення кількості перевірок, загальна сума донарахованих штрафів значно зросла, досягнувши 2,33 млрд грн, що у 5,7 раза перевищує минулорічний показник за той самий період. Це свідчить про суворіші підходи в оцінці фінансових порушень. Причини донарахувань часто містять заниження доходів, завищення витрат, безпідставне використання податкових пільг, порушення валютного законодавства та роботу з ризиковими контрагентами.

Цікаво, що цього року підприємцям вдалося оскаржити значну частину штрафів. З початкової суми донарахувань у 2,33 млрд грн після успішного оскарження залишилося 1,06 млрд грн, що майже вдвічі менше. Для порівняння: у 2023 році під час оскарження підприємці змогли знизити донарахування лише на третину.

З 1 грудня 2024 року скасовується мораторій на проведення документальних перевірок для ФОПів першої та другої груп.