Налоговая уменьшила количество проверок ФОП, но штрафы достигли рекордных сумм

Более 5000 документальных проверок ФОП провела Государственная налоговая служба за девять месяцев 2024 года

Иллюстративное фото: depositphotos.com

За девять месяцев 2024 года Государственная налоговая служба Украины провела 5483 документальных проверки физических лиц-предпринимателей (ФОП), что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Опендатабот.

Такая тенденция отражает общее сокращение проверок по сравнению с пиковым 2021 годом, когда ежемесячно проверялось в среднем 2600 предпринимателей. В 2024 году этот показатель сократился до 600 проверок в месяц.

Несмотря на уменьшение количества проверок, общая сумма доначисленных штрафов значительно возросла, достигнув 2,33 млрд грн, что в 5,7 раза превышает прошлогодний показатель за тот же период. Это свидетельствует о более строгих подходах к оценке финансовых нарушений. Причины доначислений часто содержат занижение доходов, завышение расходов, безосновательное использование налоговых льгот, нарушение валютного законодательства и работу с рисковыми контрагентами.

Интересно, что в этом году предпринимателям удалось оспорить значительную часть штрафов. Из первоначальной суммы доначислений в 2,33 млрд грн после успешного обжалования осталось 1,06 млрд грн, что почти вдвое меньше. Для сравнения: в 2023 году во время обжалования предприниматели смогли снизить доначисление только на треть.

С 1 декабря 2024 года отменяется мораторий на проведение документальных проверок для ФОП первой и второй групп.