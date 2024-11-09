Польща звітує про рекордну допомогу Україні — майже 5% від ВВП країни

Польща відзвітувала про рекордну допомогу Україні. Країна випередила всіх міжнародних партнерів за об'ємом допомоги відносно ВВП

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Польща оприлюднила офіційні дані щодо допомоги Україні від початку російського вторгнення у 2022 році. За підсумками, країна стала лідером серед союзників за обсягом військової та гуманітарної допомоги відносно свого ВВП. Про це йдеться на сайті президента Польщі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Загальна сума допомоги становить €3,23 мільярда, що складає 4,91% від польського ВВП. З цієї суми 0,71% було витрачено на підтримку України, а 4,2% — на допомогу українським біженцям.

Таким чином, Польща випередила Естонію, яка до цього часу лідирувала за розміром допомоги відносно ВВП.

Польща також стала провідним постачальником важкої техніки для України. Вона передала понад 1000 одиниць техніки, зокрема 350 з майже 800 танків, що надійшли в Україну, були надані Польщею. Ці постачання значно перевищують допомогу від інших великих союзників, таких як США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Норвегія та Іспанія.

Зокрема, Польща відправила 14 танків Leopard 2A4, 60 танків PT-91, а також 280 одиниць старішої техніки Т72 (T72M, T72M1, T72M1R).

Польща також передала 250 бойових машин піхоти БМП-1, 100 бронетранспортерів КТО "Росомаха", дев’ять розвідувальних машин БРДМ-2, більше ста самохідних артилерійських установок і понад 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Українські Повітряні сили отримали від Польщі 14 літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24. Лише Бельгія надала Україні більше літаків.

До того ж, Польща передала десятки безпілотників для розвідки, сотні безпілотників-камікадзе, зенітні і протиракетні комплекси, а також більше 100 мільйонів боєприпасів різних типів і 20 тисяч комплектів Starlink.

Що стосується біженців, то в Польщі наразі проживають близько 980 тисяч українців. Польське Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що у 2022 році на їх утримання було витрачено 4,9 мільярда злотих (€1,13 мільярда), а в 2023 році — 2,5 мільярда злотих (€580 мільйонів). Польща має найвищий рівень зайнятості серед біженців в ОЕСР — 65%.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні літаки МіГ, хоча він і домовлявся з НАТО про поліцейську місію, яка мала компенсувати передання суден для польської сторони. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи це, заявив, що "Варшава зробила для Києва більше, ніж будь-яка інша країна".