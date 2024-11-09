Польша отчитывается о рекордной помощи Украине — почти 5% от ВВП страны

Польша отчиталась о рекордной помощи Украине. Страна опередила всех международных партнеров по объему помощи по отношению к ВВП

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Польша обнародовала официальные данные о помощи Украине с начала российского вторжения в 2022 году. По итогам страна стала лидером среди союзников по объему военной и гуманитарной помощи в отношении своего ВВП. Об этом идет речь на сайте президента Польши.

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Общая сумма пособия составляет €3,23 миллиарда, что составляет 4,91% от польского ВВП. Из этой суммы 0,71% были потрачены на поддержку Украины, а 4,2% — на помощь украинским беженцам.

Таким образом, Польша опередила Эстонию, которая до сих пор лидировала по размеру помощи по отношению к ВВП.

Польша стала ведущим поставщиком тяжелой техники для Украины. Она передала более 1000 единиц техники, в том числе 350 из почти 800 поступивших в Украину танков были предоставлены Польшей. Эти поставки значительно превышают помощь других крупных союзников, таких как США, Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия и Испания.

В частности, Польша отправила 14 танков Leopard 2A4, 60 танков PT-91, а также 280 единиц более старой техники Т72 (T72M, T72M1, T72M1R).

Польша также передала 250 боевых машин пехоты БМП-1, 100 бронетранспортеров КТО "Росомаха", девять разведывательных машин БРДМ-2, более ста самоходных артиллерийских установок и более 30 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Украинские воздушные силы получили от Польши 14 самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24. Только Бельгия предоставила Украине больше самолетов.

К тому же Польша передала десятки беспилотников для разведки, сотни беспилотников-камикадзе, зенитные и противоракетные комплексы, а также более 100 миллионов боеприпасов разных типов и 20 тысяч комплектов Starlink.

Что касается беженцев, то в Польше сейчас проживает около 980 тысяч украинцев. Польское Министерство внутренних дел сообщает, что в 2022 году на их содержание было израсходовано 4,9 миллиарда злотых (€1,13 миллиарда), а в 2023 году – 2,5 миллиарда злотых (€580 миллионов). У Польши самый высокий уровень занятости среди беженцев в ОЭСР — 65%.

В конце октября президент Владимир Зеленский заявил , что Польша не передала Украине самолеты МиГ, хотя он и договаривался с НАТО о полицейской миссии, которая должна была компенсировать передачу судов для польской стороны. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский , комментируя это, заявил , что "Варшава сделала для Киева больше, чем любая другая страна".