Путіну доведеться підвищувати податки, щоб фінансувати війну проти України — Reuters

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Росії потрібно буде ще більше підвищити податки, щоб фінансувати свою війну в Україні, переконані економісти, йдеться в матеріалі Reuters.

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У російському проєкті бюджету на 2025 рік близько третини загальних витрат, або 6,3% ВВП, виділяється на армію – це найвищий рівень із часів Холодної війни. Вперше частка видатків на оборону буде удвічі більша, ніж соціальні витрати. Проте і цих грошей буде недостатньо для продовження агресії проти України.

Бюджет Росії на 2025 рік свідчить про скорочення витрат у більшості сфер заради фінансування військових потреб, зазначає економіст Сергій Алексашенко, колишній заступник голови Центробанку РФ. Збільшення військових витрат створює інфляційний тиск на економіку Росії: відсоткові ставки досягли максимального рівня з 2003 року, а рубль впав до мінімуму щодо долара за останній рік. Через західні санкції Росія практично позбавлена доступу до міжнародних ринків облігацій, що обмежує її можливості залучати кошти.

Уряд РФ вже підвищує податки для фінансування війни в Україні, яка триває третій рік. Очікується, що нові податкові реформи забезпечать додатковий дохід у розмірі 1,7% ВВП у 2025 році, однак експерти сумніваються, що цього буде достатньо. Економіст Олексій Клімюк з Alfa Wealth припускає, що у 2025 році може бути запроваджено чимало нових змін у податковому законодавстві.

Зниження цін на нафту, основний експортний ресурс Росії, також може завдати удару по бюджету. Прогноз бюджету передбачає зниження середньої ціни на нафту з $70 за барель у 2024 році до $65,5 за барель до 2027 року, що зменшить державні доходи. Економістка Наталія Орлова з Альфа-Банку підкреслює, що через високу залежність від цін на нафту найближчими роками Росії знову доведеться шукати додаткові джерела доходу.

Попри західні санкції, російська економіка встояла завдяки історично низькому безробіттю та високим темпам зростання заробітної плати, але з 2025 року планується запровадження нових податків на доходи фізичних і юридичних осіб, а також податку на утилізацію автомобілів, що принесе до бюджету 14,7 трлн рублів за три роки. Міністр фінансів Антон Силуанов попередив, що додаткові витрати можуть створити інфляційний тиск або призвести до подальшого підвищення податків для громадян та бізнесу.