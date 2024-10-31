Путину придется повышать налоги, чтобы финансировать войну против Украины — Reuters

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России нужно будет еще больше повысить налоги, чтобы финансировать свою войну в Украине, убеждены экономисты, говорится в материале Reuters.

В российском проекте бюджета на 2025 год около трети общих расходов, или 6,3% ВВП, выделяется на армию – это самый высокий уровень со времен Холодной войны. Впервые доля расходов на оборону будет вдвое больше, чем социальные расходы. Однако и этих денег будет недостаточно для продления агрессии против Украины.

Бюджет России на 2025 год свидетельствует о сокращении расходов в большинстве сфер для финансирования военных нужд, отмечает экономист Сергей Алексашенко, бывший заместитель председателя Центробанка РФ. Увеличение военных расходов создает инфляционное давление на экономику России: процентные ставки достигли максимального уровня с 2003 года, а рубль упал до минимума по отношению к доллару за последний год. Из-за западных санкций Россия практически лишена доступа к международным рынкам облигаций, что ограничивает ее возможности привлекать средства.

Правительство РФ уже повышает налоги для финансирования продолжающейся третий год войны в Украине. Ожидается, что новые налоговые реформы обеспечат дополнительный доход в размере 1,7% ВВП в 2025 году, однако эксперты сомневаются, что этого достаточно. Экономист Алексей Климюк из Alfa Wealth предполагает, что в 2025 году может быть введено множество новых изменений в налоговом законодательстве.

Снижение цен на нефть, основной экспортный ресурс России, также может нанести удар по бюджету. Прогноз бюджета предусматривает снижение средней цены на нефть с $70 за баррель в 2024 году до $65,5 за баррель до 2027 года, что уменьшит государственные доходы. Экономист Наталья Орлова из Альфа-Банка подчеркивает, что из-за высокой зависимости от цен на нефть в ближайшие годы России снова придется искать дополнительные источники дохода.

Несмотря на западные санкции, российская экономика устояла благодаря исторически низкой безработице и высоким темпам роста заработной платы, но с 2025 года планируется введение новых налогов на доходы физических и юридических лиц, а также налог на утилизацию автомобилей, что принесет в бюджет 14,7 трлн рублей за три года. Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что дополнительные расходы могут создать инфляционное давление или привести к дальнейшему повышению налогов для граждан и бизнеса.