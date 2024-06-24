Рада ЄС погодила надання Україні 1,4 млрд євро на озброєння

Боррель підтвердив домовленість ЄС про 1,4 млрд на зброю для України

Фото: EPA

Рада Європейського Союзу погодила рішення надати Україні 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів. Про це заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Інтерфакс-Україна.

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"Міністри сьогодні узгодили законодавчі рамки для використання непередбачуваних доходів від знерухомлених російських активів, які будуть спрямовані до Європейського мирного фонду... Але, як я сказав уранці, непередбачувані доходи від російських активів, заморожених у Європі, не активи безпосередньо, будуть використані якнайшвидше в інтересах України", – сказав він на пресконференції, яка відбулася в понеділок у Люксембургу після закінчення засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

1,4 млрд євро будуть доступні наступного місяця і ще 1 млрд – до кінця року, уточнив голова європейської дипломатії.

Ці кошти будуть надані Україні на реалізацію трьох цілей: на протиповітряну оборону, боєприпаси та на підтримку української промисловості.

"Ми розуміємо, якщо в юридичному аспекті одна держава-член не бере участі у вирішенні, як використовувати ці кошти, то вона не має права брати участь у тому, щоб вирішувати, на які цілі їх спрямували. Без цього блокування роботу буде прискорено. Розблокування коштів для мирного фонду лідери обговорять на наступному засіданні Європейської ради", – деталізував Боррель.

За його словами, щодо ситуації з блокуванням Європейського мирного фонду міністри "вийшли із засідання ради з тим самим, з чим ми прийшли щодо точки зору на сім законодавчих актів, щоб розблокувати Європейський мирний фонд".

"Ще є одна країна, яка блокує використання близько 6 млрд євро Європейського мирного фонду", – сказав Високий представник. Як відомо, це Угорщина.

24 червня Боррель повідомив, що ЄС знайшов юридичний обхідний шлях, аби уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих із заморожених російських активів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про наміри Будапешта оскаржити спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України.

На думку Сійярто, ЄС перетнув червону лінію, а Угорщина насправді цього не хотіла, і було необхідне одноголосне рішення.