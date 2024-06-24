Совет ЕС согласовал предоставление Украине 1,4 млрд евро на вооружение

Боррель подтвердил договоренность ЕС о 1,4 млрд на оружие для Украины

Фото: EPA

Совет Европейского Союза согласовал решение предоставить Украине 1,4 млрд евро по непредсказуемым доходам от замороженных российских активов. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина.

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"Министры сегодня согласовали законодательные рамки для использования непредсказуемых доходов от обездвиженных российских активов, которые будут направлены в Европейский мирный фонд... Но, как я сказал утром, непредсказуемые доходы от российских активов, замороженных в Европе, не активы напрямую, будут использованы как можно скорее в интересах Украины", – сказал он на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник в Люксембурге по окончании заседания Европейского совета по иностранным делам.

1,4 млрд евро будут доступны в следующем месяце и еще 1 млрд – до конца года, уточнил глава европейской дипломатии.

Эти средства будут предоставлены Украине на реализацию трех целей: на противовоздушную оборону, боеприпасы и поддержку украинской промышленности.

"Мы понимаем, если в юридическом аспекте одно государство-член не принимает участия в решении, как использовать эти средства, то оно не имеет права участвовать в том, чтобы решать, на какие цели их направили. Без этого блокирование будет ускорено. Разблокирование средств для мирного фонда лидеры обсудят на следующем заседании Европейского совета", – детализировал Боррель.

По его словам, по ситуации с блокированием Европейского мирного фонда, министры "вышли с заседания совета с тем же, с чем мы пришли относительно точки зрения на семь законодательных актов, чтобы разблокировать Европейский мирный фонд".

"Еще есть одна страна, которая блокирует использование около 6 млрд евро Европейского мирного фонда", – сказал Высокий представитель. Как известно, это Венгрия.

24 июня Боррель сообщил, что ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных из замороженных российских активов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерениях Будапешта обжаловать направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины.

По мнению Сийярто, ЕС пересек красную линию, а Венгрия на самом деле этого не хотела, и было необходимо единогласное решение.

Европейский Союз предлагал Венгрии соглашение, согласно которому страна может отказаться от помощи Украине, но не будет блокировать решения других союзников. Однако, говорил Боррель, Будапешт от этого отказался.