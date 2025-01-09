Рада зобовʼязала державні компанії оприлюднити фінзвітність за час війни

Держкомпанії мають показати звітність протягом шести місяців з дня введення в дію закону №6013

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Верховна Рада зобовʼязала державні компанії оприлюднити фінансову звітність за період воєнного стану. Відповідну поправку парламент врахував в ухваленому 9 січня у другому читанні законопроєкті №6013.

Зміни стосуються виключно державних компаній (зокрема господарських товариств, більш як 50% акцій/часток яких прямо або опосередковано належать державі), пояснив народний депутат Максим Хлапук.

Така звітність має бути оприлюднена протягом шести місяців з дня набуття чинності законом №6013.

Від дії цієї норми на час воєнного стану звільнені державні підприємства та компанії в оборонно-промисловому комплексі.

Інші юридичні особи будуть подавати фінансову звітність після припинення воєнного стану.

Нардеп нагадав, що 2022 року Рада скасувала відповідальність за неподання фінансової звітності у період дії воєнного стану, щоб спростити діяльність держкомпаній в умовах невизначеності.

"Аналіз практики застосування такої норми за майже три роки існування показав її недоцільність. Окремі держкомпанії зловживали цим правом, що призвело до значного зниження прозорості їхньої діяльності", – зазначив він.

Передбачається, що уся фінансова звітність держкомпаній буде оприлюднюватись у Базі даних електронної звітності суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Це дасть змогу не тільки бачити показники окремих компаній, а й порівнювати їх та відслідковувати динаміку змін у зручному форматі.