Вісім з десяти благодійних організацій не подали фінзвіт за минулий рік

76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні не прозвітували про свої фінанси за 2023 рік

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22 417 благодійних організацій або 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні (таких 29 685), не подали до держстату фінансову звітність за 2023 рік. Про це свідчать дані сервісу моніторингу Опендатабот.

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Для порівняння: у 2021 році звіти не подавали 94% благодійних організацій, а у 2022-му – 82,4%.

Найчастіше не звітували про свої фінанси благодійні установи у тимчасово окупованих і прифронтових регіонах: у Луганській (98%), Донецькій (89%), Херсонській (87%), Миколаївській (77%), Запорізькій (76%) та Одеській (72%) областях.

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу (87%), займаються освітою (6,8%), та громадські організації (4,3%).

Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих громадських організацій. Хоча у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше – 90,8% і 96,5% відповідно.

Від початку повномасштабної війни держава не штрафує компанії за несвоєчасне подання фінансової звітності – зокрема й благодійні та громадські організації. Деякі організації користуються цією нагодою й не звітують про свої фінанси, вважають в Опендатаботі.

У червні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції припинило держфінансування партії Голос через неперевірене декларування на 4,7 млн. НАЗК стверджує, що політсила укладала договори з одним ТОВ і двома фізособами-підприємцями, але послуги не надавалися.

ВИПРАВЛЕНО. Спочатку в новині було вказано, що в Одеській області не подали фінансових звітів за 2023 минулий рік 75% благодійних установ. Такі дані містяться в аналізі Опендатаботу, попри те, що в інфографіці зазначено 71,93%.