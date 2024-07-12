Восемь из десяти благотворительных организаций не предоставили финотчет за прошлый год

76% от общего количества зарегистрированных благотворительных учреждений в Украине не отчитались о своих финансах за 2023 год

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22417 благотворительных организаций или 76% от общего количества зарегистрированных благотворительных учреждений в Украине (таких 29685), не подали в госстат финансовую отчетность за 2023 год. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Опендатабот.

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Для сравнения: в 2021 году отчеты не представляли 94% благотворительных организаций, а в 2022-м – 82,4%.

Чаще всего не отчитывались о своих финансах благотворительные учреждения во временно оккупированных и прифронтовых регионах: в Луганской (98%), Донецкой (89%), Херсонской (87%), Николаевской (77%), Запорожской (76%) и Одесской (72%) областях.

Чаще всего от отчетности уклоняются фонды, которые оказывают социальную помощь (87%), занимаются образованием (6,8%), и общественные организации (4,3%).

В прошлом году отчеты не предоставили 87,5% от всех зарегистрированных общественных организаций. Хотя в 2022 и 2021 годах таких организаций было еще больше – 90,8% и 96,5% соответственно.

С начала полномасштабной войны государство не штрафует компании за несвоевременное представление финансовой отчетности – в частности благотворительные и общественные организации. Некоторые организации пользуются этой возможностью и не отчитываются о своих финансах, считают в Опендатаботе.

В июне 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции прекратило госфинансирование партии Голос из-за недостоверного декларирования на 4,7 млн. НАПК утверждает, что политсила заключала договоры с одним ООО и двумя физлицами-предпринимателями, но услуги не предоставлялись.

ИСПРАВЛЕНО. Сначала в новости было указано, что в Одесской области не подали финансовых отчетов за 2023 год 75% благотворительных учреждений. Такие данные содержатся в анализе Опендатабота, несмотря на то, что в инфографике указано 71,93%.