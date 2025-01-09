Рада обязала государственные компании обнародовать финотчетность за время войны

Госкомпании должны показать отчетность в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона №6013

Фото: depositphotos.com

Верховная Рада обязала государственные компании обнародовать финансовую отчетность за период военного положения. Соответствующую поправку парламент учел в принятом 9 января во втором чтении законопроекте №6013.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Изменения касаются исключительно государственных компаний (в том числе хозяйственных обществ, более 50% акций/долей которых прямо или косвенно принадлежат государству), пояснил народный депутат Максим Хлапук.

Такая отчетность должна быть обнародована в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона №6013.

От действия этой нормы на время военного положения освобождены государственные предприятия и компании в оборонно-промышленном комплексе.

Другие юридические лица будут представлять финансовую отчетность после прекращения военного положения.

Нардеп напомнил, что в 2022 году Рада отменила ответственность за непредставление финансовой отчетности в период действия военного положения, чтобы упростить деятельность госкомпаний в условиях неопределенности.

"Анализ практики применения такой нормы за почти три года существования показал ее нецелесообразность. Некоторые госкомпании злоупотребляли этим правом, что привело к значительному снижению прозрачности их деятельности", – отметил он.

Предполагается, что вся финансовая отчетность госкомпаний будет обнародоваться в Базе данных электронной отчетности хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики. Это позволит не только видеть показатели отдельных компаний, но сравнивать их и отслеживать динамику изменений в удобном формате.