Рекордні 955 млрд грн. Третина всіх грошей на оборону у 2026 році піде на зброю – Підласа

Проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає рекордні видатки на закупівлю і виробництво озброєння

Фото: 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ

У 2026 році Україна планує витратити на закупівлю і виробництво зброї рекордні 955 млрд грн. Це третина всіх коштів на оборону, закладених у проєкті державного бюджету. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Національна безпека й оборона залишаються основним пріоритетом бюджету, зазначила нардепка. На оборонні потреби наступного року планують виділити 2,8 трлн грн.

"Більше половини видатків – близько 45% – це заплановане грошове забезпечення військовослужбовців. Рекордні 955 млрд грн (третина всіх коштів на оборону) планується спрямувати на закупівлю і виробництво озброєння", – написала Підласа у Facebook.

Вона нагадала, що Україна фінансує оборонні видатки коштом внутрішніх доходів та запозичень, оскільки міжнародні партнери (за винятком Великої Британії) не дозволяють спрямовувати свою допомогу на закупівлі зброї та грошове забезпечення військовослужбовців.

Дефіцит коштів на виробництво озброєнь Україна буде покривати шляхом "контрольованого експорту" зброї, напередодні заявив президент Володимир Зеленський. Зокрема, продаватимуть морські дрони, яких у нас профіцит, але тільки тим країнам, які підтримують Україну.