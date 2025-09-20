Рекордные 955 млрд грн. Треть всех денег на оборону в 2026 году пойдет на оружие – Пидласа
В 2026 году Украина планирует потратить на закупку и производство оружия рекордные 955 млрд грн. Это треть всех средств на оборону, заложенных в проекте государственного бюджета. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.
Национальная безопасность и оборона остается основным приоритетом бюджета, отметила нардеп. На оборонные нужды в следующем году планируют выделить 2,8 трлн грн.
"Более половины расходов – около 45% – это запланированное денежное обеспечение военнослужащих. Рекордные 955 млрд грн (треть всех средств на оборону) планируется направить на закупку и производство вооружения", – написала Пидласа в Facebook.
Она напомнила, что Украина финансирует оборонные расходы за счет внутренних доходов и заимствований, поскольку международные партнеры (за исключением Великобритании) не позволяют направлять свою помощь на закупки оружия и денежное обеспечение военнослужащих.
Дефицит средств на производство вооружений Украина будет покрывать за счет "контролируемого экспорта" оружия, накануне заявил президент Владимир Зеленский. В частности, будут продавать морские дроны, которых у нас профицит, но только тем странам, которые поддерживают Украину.
- Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2026 год. 19 сентября правительство представило законопроект №14000 в Верховной Раде.
- Доходы общего фонда бюджета предварительно запланированы на уровне 2,83 трлн грн (+18,8% по сравнению с действующим бюджетом), расходы – более 4,8 трлн грн.
- Правительство прогнозирует, что государственный долг Украины может достичь 106% ВВП в конце 2026 года.
