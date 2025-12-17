Сенат США схвалив рекордний військовий бюджет на $901 млрд: передбачає $800 млн для України

Верхня палата Конгресу США остаточно схвалила законопроєкт про військовий бюджет на 2026 фінансовий рік

Фото: EPA

Верхня палата (Сенат) Конгресу США у середу остаточно схвалила законопроєкт щодо військового бюджету на 2026 фінансовий рік (2026-2027 роки). Про це повідомляє низка західних видань, зокрема The New York Times, Reuters, Politico, CNN.

Сенат підтримав законопроєкт 77 голосами проти 20 за активної підтримки обох партій.

Палата представників США схвалила цей документ минулого тижня. Для набрання чинності документ має підписати президент США Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає рекордні $901 млрд щорічних військових витрат, а також підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 3,8%, закупівлю військової техніки та заходи для підвищення конкурентоспроможності США щодо головних суперників – Китаю та Росії, а також скасування санкцій щодо Сирії.

Окрім того, законопроєкт заборонить адміністрації Трампа скорочувати кількість американських військ у Європі менш ніж 76 000 осіб і забороняє командувачу військ США в Європі відмовлятися від звання Верховного головнокомандувача НАТО.

Також він дозволить надати ще $800 млн на військову допомогу Україні в межах ініціативи, згідно з якою американські компанії оплачують постачання зброї для української армії.

Закон також санкціонує Балтійську ініціативу з безпеки та передбачає виділення $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.

Документ не перейменовує Міністерство оборони на міністерство війни, як цього хотіла адміністрація Трампа.

Військовий бюджет США у 2025 фінансовому році, який добіг кінця 30 вересня, становив $884 млрд.