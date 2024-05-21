"Шансів на прийняття нема". Нардеп запропонував Раді податок на бездітність

Депутат, який пропонував посадити в'язнів на велотренажери для генерації електроенергії, відзначився новою популістською ідеєю

Фото: Сергій Гривко / Facebook

Депутат Верховної Ради Сергій Гривко (Слуга народу) 16 травня запропонував Верховній Раді ввести податок на бездітність. Жодних шансів на ухвалення цей законопроєкт не має, запевнив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Гривко зареєстрував резонансний законопроєкт, яким прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб, як оподаткування бездітних, або, можливо, зробити автора більш відомим всій країні своїми ініціативами. Відповідаю всім одночасно: ні, шансів на прийняття нема", – написав Гетманцев у Telegram.

Законопроєкт депутата Гривка передбачає, що податок мають сплачувати усі дорослі резиденти України віком від 21 до 58 років за ставкою:

→ 1,5% для тих, хто не має дітей,

→ 1% для тих, у кого одна дитина,

→ 0,5% для тих, хто має двох дітей.

Податок, за ідеєю Гривка, не потрібно було б сплачувати людям із трьома та більше дітьми; а також тим, хто має безпліддя чи проблеми з репродуктивним здоров'ям.

Джерело: Верховна Рада

Гривко пояснив, що зареєстрував законопроєкт з метою порушити складне питання щодо демографії.

"Прошу всіх, у кого негативні емоції викликала моя ініціатива, ознайомитись із наростаючою проблемою та запропонувати свій варіант рішення. І відповісти на питання: "Як мотивувати громадян, щоб в більшості сімей було 3 і більше дітей", – написав він у Facebook.

Законопроєкт Гривка містить ще низку ініціатив, серед яких підвищення державної допомоги у разі народження дитини у півтора раза.

За п'ять років Гривко був ініціатором (як автор чи співавтор) 356 законопроєктів. Серед них, наприклад, була пропозиція запровадити правове регулювання езотеричної освіти чи змусити в'язнів генерувати електроенергію за допомогою велотренажерів.