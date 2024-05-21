"Шансов на принятие нет". Нардеп предложил Раде налог на бездетность

Фото: Сергей Гривко / Facebook

Депутат Верховной Рады Сергей Гривко (Слуга народа) 16 мая предложил Верховной Раде ввести налог на бездетность. Никаких шансов на принятие у этого законопроекта нет, заверил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

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"Гривко зарегистрировал резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом, как налогообложение бездетных, или, возможно, сделать автора более известным всей стране своими инициативами. Отвечаю всем одновременно: нет, шансов на принятие нет", — написал Гетманцев в Telegram.

Законопроект депутата Гривко предусматривает, что налог должны платить все взрослые резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет по ставке:

→ 1,5% для тех, у кого нт детей,

→ 1% для тех, у кого один ребенок,

→ 0,5% для тех, у кого двое детей.

Налог, по идее Гривко, не нужно было бы платить людям с тремя и более детьми; а также имеющим бесплодие или проблемы с репродуктивным здоровьем.

Источник: Верховная Рада

Гривко пояснил, что зарегистрировал законопроект с целью поднять сложный вопрос по демографии.

"Прошу всех, у кого негативные эмоции вызвала моя инициатива, ознакомиться с нарастающей проблемой и предложить свой вариант решения. И ответить на вопрос: "Как мотивировать граждан, чтобы у большинства семей было 3 и больше детей", — написал он в Facebook.

Законопроект Гривко содержит еще ряд инициатив, в том числе повышение государственной помощи при рождении ребенка в полтора раза.

За пять лет Гривко был инициатором (как автор или соавтор) 356 законопроектов. Среди них, например, было предложение ввести правовое регулирование эзотерического образования или заставить заключенных генерировать электроэнергию с помощью велотренажеров.