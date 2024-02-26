Швидкий вступ до Євросоюзу збільшить ВВП України на 7% – НБУ

Сама перспектива членства в ЄС стимулює економічне зростання України ще до офіційного вступу

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Українська економіка збільшиться на 7%, а ВВП на одну особу становитиме $15 500 протягом десятиліття після вступу країни до Євросоюзу за сценарію швидкої реалізації всіх необхідних реформ. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на розглянуті два сценарії євроінтеграції України.

За сценарієм часткового проведення реформ економіка може зростати приблизно на 4% протягом 10 років, а ВВП на одну особу у 2033 році перевищить $10 000.

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Під час розрахунку показників НБУ враховував досвід країн, що пройшли євроінтеграційний шлях.

Так, у країнах Центрально-Східної Європи, які приєдналися до ЄС у 2004 році, рівні продуктивності праці та ВВП на одну особу у 2003 році були в середньому майже на 10% вищими, ніж якби вони не мали можливості вступу.

Вже сама перспектива членства в ЄС та відповідні умови стимулюватимуть економічне зростання країни ще до офіційного вступу, а процес інтеграції – зовнішню торгівлю та залучення інвестицій, що посилить інституційну спроможність країни, вважають у НБУ.

Це, своєю чергою, сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу, зменшенню корупції, поглибленню ринкової конкуренції.

У Нацбанку додають, що українська економіка поступово відновлюється переважно завдяки надолуженню втрат, спричинених повномасштабною агресією Росії. Однак стійке економічне зростання високими темпами можливе лише за сталого підвищення рівня продуктивності.

22 лютого 2024 року президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори щодо вступу до ЄС до червня. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що переговорна рамка буде готова не раніше червня.

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